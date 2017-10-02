Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бартомеу: в случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступать

Спорт
2 октября, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ранее президент каталонского клуба заявил, что решение провести матча с "Лас-Пальмасом" без зрителей было для него одним из самых сложных

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу

© EPA/ALEJANDRO GARCIA

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Барселона" совместно с партнерами примет решение относительно того, в каком чемпионате будет выступать, если Каталония будет признана независимой. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, слова которого приводит газета Marca.

Смотрите также
Футболисты "Барселоны" и "Лас-Пальмаса" проводят матч при пустых трибунах

"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

"В случае признания независимости клуб совместно с партнерами должен принять решение, в какой лиге он будет выступать", - сказал Бартомеу.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.

Смотрите также

Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных для Бартомеу в "Барселоне"

"Барселона" примет участие в забастовке в Каталонии во вторник

Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной Испании

Бертомеу: угроза потери шести очков заставила "Барселону" провести матч с "Лас-Пальмасом"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
7
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платежное решение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама