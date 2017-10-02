Бартомеу: в случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступать

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Барселона" совместно с партнерами примет решение относительно того, в каком чемпионате будет выступать, если Каталония будет признана независимой. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, слова которого приводит газета Marca.
"В случае признания независимости клуб совместно с партнерами должен принять решение, в какой лиге он будет выступать", - сказал Бартомеу.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.
В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.