"Барселона" примет участие в забастовке в Каталонии во вторник

ТАСС, 2 октября. Футбольный клуб "Барселона" не будет работать во вторник в знак солидарности с всеобщей забастовкой населения Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Ни одна профессиональная или молодежная команда футбольного клуба "Барселона" во вторник не выйдет на тренировку, - говорится в сообщении. - Клуб присоединяется к всеобщей забастовке, организованной демократической партией, и поэтому завтра будет закрыт".

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума. Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых в воскресенье во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление". Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бартомеу, угроза потери шести очков заставила "Барселону" в итоге провести матч с "Лас-Пальмасом". Игра завершилась победой каталонцев со счетом 3:0.