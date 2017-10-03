Тренер "Куньлуня" Кинэн предложил СДК КХЛ дисквалифицировать игроков "Автомобилиста"

ТАСС, 3 октября. Главный тренер китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Майк Кинэн обратился в открытом письме к главному арбитру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Анисимову с предложением дисквалифицировать нескольких игроков екатеринбургского "Автомобилиста" за нарушения в матче против пекинской команды, которые не заметили судьи матча. Письмо опубликовано на сайте клуба.

"Куньлунь" 30 сентября на своем льду обыграл "Автомобилист" (2:1). Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ в понедельник принял решение дисквалифицировать на один матч канадского нападающего команды Брэндона Ипа и шведского форварда Андреаса Турессона за подножки хоккеистам "Автомобилиста", которые судьи не заметили во время игры. В связи с тем, что СДК наказывает Ипа большим и дисциплинарным штрафом второй раз в сезоне, срок отстранения канадца увеличился до двух встреч.

"За многие десятилетия, проведенные в хоккее, я привык с уважением относиться к судьям, которые были, есть и остаются важнейшими участниками игры. Судьи - такие же люди, как игроки и тренеры, и так же могут ошибаться во время игры, я никогда не ставил своей целью рассматривать их действия под микроскопом, выискивая малейшие недочеты и недоработки. Однако события, последовавшие за нашим матчем с "Автомобилистом", вынудили меня пересмотреть свое отношение. Через два дня после означенной игры мы были уведомлены о дисквалификации двоих наших игроков за нарушения, которые не были зафиксированы арбитрами во время матча", - заявил Кинэн.

"Насколько я понял, просмотр игровых эпизодов членами СДК был инициирован представителями "Автомобилиста" согласно процедуре, предусмотренной регламентом КХЛ. В приложении к этому письму вы найдете видеозапись шести эпизодов, в которых судьи могли зафиксировать нарушения со стороны игроков команды соперника, однако не сделали этого. Как минимум в двух случаях речь идет о подножках, аналогичных тем, за которые задним числом были дисквалифицированы наши игроки. Возможно, "Автомобилисту" также следовало провести ближайшие матчи в отсутствие некоторых своих игроков из-за дисквалификации", - продолжил главный тренер китайского клуба.

"Я осознаю, что 24 часа, отведенные регламентом для подачи официального запроса, давно истекли, но, как я сказал ранее, у нас изначально не было никакого намерения подавать этот запрос. Мы считали, что у нас есть гораздо более важные дела, чем выискивать недочеты в работе судей. Тем не менее, я вынужден сообщить о том, что отныне нам придется изменить наш подход. Поскольку подача запросов на оценку судейства является в КХЛ общепринятой практикой, нам не остается ничего иного, кроме как начать действовать в таком же ключе, чтобы постоянно не находиться в невыгодном положении в сравнении с другими участниками чемпионата", - подытожил канадец.

Кинэн с февраля 2017 года входит в попечительский совет "Куньлуня". По окончании прошлого сезона главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший расторг контракт с клубом, команду возглавил канадец. В конце августа Владимир Кречин был освобожден от должности генерального менеджера "Куньлуня". Его обязанности были возложены на Кинэна.