Джеус: в "Орленке" будет построено большое спортивное ядро для Президентских игр

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Строительство большого спортивного ядра в детском лагере "Олимпийский", входящем во Всероссийский детский центр "Орленок", запланировано для проведения Президентских спортивных игр. Об этом в интервью ТАСС заявил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

ВДЦ "Орленок" является традиционным местом проведения Президентских спортивных игр, которые проводятся с 2011 года.

"Модернизация спортивных объектов идет постоянно. Мы стремимся к тому, чтобы наши спортивные площадки отвечали всем современным требованиям спортивной безопасности, и для этого мы привлекаем как собственные средства, так и инвесторов. На принципах государственно-частного партнерства прошла реконструкция спортивных сооружений стадиона, в рамках программы реконструкции и строительства объектов центра планируется строительство большого спортивного ядра для комплекса детского лагеря "Олимпийский". При этом действующая инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии и готова принимать соревнования любого уровня", - сказал Джеус.

ВДЦ "Орленок" принимает всероссийский заключительный этап Президентских игр. В 2017 году его участниками 1600 школьников из 80 регионов в возрасте 12-13 лет. Соорганизаторами всероссийского этапа являются Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания и общероссийские спортивные федерации. Также свою поддержку мероприятию также оказывает Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников".