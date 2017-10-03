Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетике

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Комиссия по этике Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), подготовившая доклад о многочисленных допинг-нарушениях в ряде национальных федераций, не учла все те изменения, которые произошли в российской тяжелой атлетике после смены руководства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом на пресс-конференции сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

30 сентября в Бухаресте прошел исполком Международной федерации тяжелой атлетики, на котором после доклада комиссии по этике было принято решение о дисквалификации ФТАР и еще восьми национальных федераций сроком на один год.

"Комиссия, делавшая доклад, не полностью осветила ситуацию со всеми странами. Когда мы переизбрали руководство, у нас поменялось многое, но я не услышал этого в докладе", - отметил Агапитов.