Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоповторов в чемпионате России

Спорт
4 октября, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова, лига обратилась с этим вопросом в Российский футбольный союз

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Denis Tyrin

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги. Об этом ТАСС сообщил член правления, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Смотрите также

Футбольная федерация Испании будет тестировать видеоповторы в матчах Кубка страны

Мутко: "Краснодар" выбрал оборудование для использования видеоповторов в офлайн-режиме

Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках

"РФПЛ - за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА", - сказал Газизов.

В сентябре вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил ТАСС, что использование системы видеоповторов в офлайн-режиме планируется на стадионе "Краснодар" в сезоне-2017/18, руководство клуба уже выбрало необходимое оборудование и должно подписать контракт с поставщиком.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама