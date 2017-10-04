Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоповторов в чемпионате России

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МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги. Об этом ТАСС сообщил член правления, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
"РФПЛ - за введение видеоповторов в чемпионате России. Лига обратилась в РФС, который, в свою очередь, должен обсудить данный вопрос с ФИФА", - сказал Газизов.
В сентябре вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил ТАСС, что использование системы видеоповторов в офлайн-режиме планируется на стадионе "Краснодар" в сезоне-2017/18, руководство клуба уже выбрало необходимое оборудование и должно подписать контракт с поставщиком.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.