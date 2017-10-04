Строительство арены, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия ОИ-2018, завершено

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Строительство стадиона, который примет церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, завершено. Об этом сообщает Insidethegames.
Строительство было начато в декабре 2015 года. Семиэтажный стадион, вмещающий 35 тысяч зрителей, представляет собой пятиугольник. Каждый угол символизирует пять составляющих Олимпиады 2018 года - экономичность, экологичность, творчество, информационные технологии, Игры для мира. После Олимпиады стадион, расположенный на площади для награждений в прибрежном кластере, будет разобран.
"Строительство стадиона для церемоний открытия и закрытия Олимпиады завершено, но мы продолжаем работать над обустройством сцены и других объектов в оставшееся время, - сказал президент оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом. - После завершения Олимпийских игр 35 тысяч мест на стадионе и постоянные постройки будут разобраны и использованы для проведения представлений, выставок и спортивных мероприятий".
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.