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Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Дохе

Спорт
4 октября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, а также выиграл стометровку комплексным плаванием

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Владимир Морозов

Владимир Морозов

© EPA/WALLACE WOON

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Дохе.

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Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 46,87 секунды. Вторым финишировал представитель Германии Дамиан Вирлинг (47,82), третьим - Бенджамин Хокин из Парагвая (47,89). Также Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,38), белорус Павел Санкович (52,61) стал вторым, третьим - американец Том Шилдс (53,21).

В первый день этапа Кубка мира в российские пловцы завоевали еще три медали. Морозов финишировал третьим на дистанции 100 метров на спине, а Кирилл Пригода завоевал золото и серебро на дистанциях 200 и 50 метров брассом соответственно.

Этап Кубка мира в Дохе завершится в четверг.

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