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ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством Квартальнова

Спорт
4 октября, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хоккеистов из Ярославля

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Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев (14-я минута) и Стаффан Кронвалль (38). "Локомотив" прервал серию из пяти поражений, "Динамо" проиграло в третьем матче кряду.

Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартальнова, о назначении которого было объявлено ранее в среду. Во вторник "Локомотив" расторг контракт с предыдущим наставником команды Алексеем Кудашовым.

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает пятое место, набрав в 18 матчах 29 очков, "Динамо" с 31 очком после 19 игр идет вторым.

В следующем матче "Локомотив" 9 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Динамо" 6 октября примет одноименный клуб из Минска.

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