Квартальнов считает, что Кудашов проделал в ХК "Локомотив" восхитительную работу

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Алексей Кудашов восхитительно поработал с командой. Такое мнение журналистам высказал новый главный тренер ярославского клуба Дмитрий Квартальнов.
В среду "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством Квартальнова, о назначении которого было объявлено ранее в среду. С Кудашовым "Локомотив" расторг контракт во вторник.
"Рано пока говорить про усиление тренерского штаба. Мне нужно приехать в Ярославль и познакомится со всеми поближе. За один день можно сделать мало выводов, спустя какое-то время уже можно будет о чем-то говорить, - сказал Квартальнов. - Также хотелось бы выразить благодарность Алексею Кудашову - он проделал восхитительную работу".
Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев посетовал на плохую реализацию голевых моментов. "Говорили, что сегодня будет непросто, недотерпели, пропустили ненужный гол в меньшинстве. Ребята проделали огромный объем работы, но не забили. До перерыва у нас игра с Минском: нам нужно взять реванш у соперника ("Динамо" проиграло сопернику в последнем матче со счетом 1:5 - прим. ТАСС), а потом есть время, чтобы немного передохнуть".
В следующем матче "Локомотив" в Москве 9 октября сыграет с ЦСКА, который Квартальнов возглавлял ранее. "Чувства относительно этой игры у меня хорошие, но это обычный матч. Будем готовиться", - подчеркнул он.
В следующем матче "Локомотив" в Москве 9 октября сыграет с ЦСКА. "Динамо" с одноименной командой из Минска сыграет дома 6 октября.