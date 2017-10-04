Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Квартальнов считает, что Кудашов проделал в ХК "Локомотив" восхитительную работу

Спорт
4 октября, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

"Локомотив" расторг контракт с Кудашовым во вторник и уже в среду подписал соглашение с Квартальновым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Алексей Кудашов восхитительно поработал с командой. Такое мнение журналистам высказал новый главный тренер ярославского клуба Дмитрий Квартальнов.

В среду "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта встреча стала для железнодорожников первой под руководством Квартальнова, о назначении которого было объявлено ранее в среду. С Кудашовым "Локомотив" расторг контракт во вторник.

Смотрите также

ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством Квартальнова

ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

Никитин: ХК ЦСКА будет интересно сыграть с "Локомотивом", если его возглавит Квартальнов

"Рано пока говорить про усиление тренерского штаба. Мне нужно приехать в Ярославль и познакомится со всеми поближе. За один день можно сделать мало выводов, спустя какое-то время уже можно будет о чем-то говорить, - сказал Квартальнов. - Также хотелось бы выразить благодарность Алексею Кудашову - он проделал восхитительную работу".

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев посетовал на плохую реализацию голевых моментов. "Говорили, что сегодня будет непросто, недотерпели, пропустили ненужный гол в меньшинстве. Ребята проделали огромный объем работы, но не забили. До перерыва у нас игра с Минском: нам нужно взять реванш у соперника ("Динамо" проиграло сопернику в последнем матче со счетом 1:5 - прим. ТАСС), а потом есть время, чтобы немного передохнуть".

В следующем матче "Локомотив" в Москве 9 октября сыграет с ЦСКА, который Квартальнов возглавлял ранее. "Чувства относительно этой игры у меня хорошие, но это обычный матч. Будем готовиться", - подчеркнул он.

В следующем матче "Локомотив" в Москве 9 октября сыграет с ЦСКА. "Динамо" с одноименной командой из Минска сыграет дома 6 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
В Киеве задержан журналист телеканала НТВ
5
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
6
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама