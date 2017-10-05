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Оргкомитет ЧМ-2018 еще не знает, будут ли видеоповторы в тестовых матчах на аренах турнира

Спорт
5 октября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что система видеоповторов хорошо зарекомендовала себя на Кубке конфедераций

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" пока не знает, будет ли использоваться система видеоассистентов рефери в тестовых матчах на стадионах, которые примут игры чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Российский футбольный союз начал процесс [внедрения видеоповторов в российский футбол], им были направлены обращения в футбольные организации. Сейчас идет выяснение технических вопросов. А насчет тестовых матчей пока не могу сказать. Эта система довольно новая, она мало где оборудована", - сказал Сорокин.

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что система видеоповторов хорошо зарекомендовала себя на Кубке конфедераций 2017 года. "Основная цель - обеспечение принятия честных и справедливых решений. Но есть моменты, которые еще нужно доработать", - сказал он.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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