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Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина самым опасным футболистом в составе команды РФ

Спорт
6 октября, 17:19 дата обновления: 6 октября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Товарищеский матч Россия - Южная Корея пройдет в субботу в Москве

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин является самым опасным игроком в составе сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.

Сборные России и Южной Кореи проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года 7 октября. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 17:00 мск.

"В составе российской команды много сильных футболистов, - сказал специалист. - Особенно отметил бы Александра Кокорина. На мой взгляд, он самый опасный игрок в составе наших соперников".

По словам тренера, сборная России уверенно действует в обороне. "Сборная России - хорошо организованная команда, футболисты крайне дисциплинированно играют в обороне, так что завтра нам будет непросто забивать голы. Тем не менее мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата", - добавил Син Тхэ Ён.

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