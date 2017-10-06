Тренер сборной Южной Кореи назвал Кокорина самым опасным футболистом в составе команды РФ

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин является самым опасным игроком в составе сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.
Сборные России и Южной Кореи проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года 7 октября. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 17:00 мск.
"В составе российской команды много сильных футболистов, - сказал специалист. - Особенно отметил бы Александра Кокорина. На мой взгляд, он самый опасный игрок в составе наших соперников".
По словам тренера, сборная России уверенно действует в обороне. "Сборная России - хорошо организованная команда, футболисты крайне дисциплинированно играют в обороне, так что завтра нам будет непросто забивать голы. Тем не менее мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата", - добавил Син Тхэ Ён.