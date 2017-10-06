Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциал

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты молодежной сборной России в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года с командой Австрии не продемонстрировали весь потенциал. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российская "молодежка" в пятницу в Москве обыграла австрийцев со счетом 1:0.

"Матч проходил в сложных условиях - было очень тяжелое поле, дождь лил всю дорогу; отсюда - много брака, потерь мяча, ненужных отскоков. Ребята были напряжены. Я считаю, что их потенциал намного выше, в нашей команде много интересных игроков, быстрых. Но по самоотдаче, по желанию играть, по борьбе наши ребята молодцы", - сказал Мутко.

"Австрийцы - приличная, добротная команда, периодами нам приходилось трудно. Главное, что мы победили, поздравляю ребят. Будем двигаться дальше - следующий матч с сербами, который будет еще сложнее", - отметил глава РФС.

Старшим тренером молодежной сборной России с января этого года является Евгений Бушманов. На вопрос, как он оценивает работу этого специалиста, Мутко ответил: "Мы в начале пути. Одна осечка уже есть - в игре с командой Армении. Каждое очко на вес золота, конкуренция в этой группе будет очень жесткой".

Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: 1. Россия - 7 очков (после трех матчей), 2. Армения - 7 (4), 3. Сербия - 3 (1), 4. Македония - 3 (1), 5. Австрия - 3 (1), 6. Гибралтар - 0 (5).