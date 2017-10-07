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Проблемы в подготовке из-за травмы помешали гимнастке Мельниковой хорошо выступить на ЧМ

Спорт
7 октября, 6:55 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 7, октября. /ТАСС

Россиянка Ангелина Мельникова стала 16-й в финале личного многоборья на чемпионате мира в Монреале

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Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, занявшая в финале чемпионата мира в личном многоборье только 16-е место, считает, что причиной ее слабого выступления могла стать недостаточная физическая подготовка, случившаяся из-за недавней травмы ноги. Об этом она сообщила журналистам.

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"У меня сегодня опять не получились вольные упражнения, - заметила Мельникова. - Сложно отметить какую-то одну причину, может быть, на качестве выступления отразился тот момент, что две недели назад я подвернула ногу, а это не могло не повлиять на мою подготовку к этому турниру. Здесь меня нога не беспокоила, но в плане физической подготовленности, видимо, у меня были слабые места".

"В то же время я довольна тем, как выступила на брусьях, на бревне удалось отработать без падения, хотя в последнее время у меня случались падения на этих снарядах. Хотя на том же бревне я не сделала все, что хотела, поэтому и базовый коэффициент оказался таким низким", - заключила гимнастка.

Бронзовым призером ЧМ стала другая россиянка Елена Еремина, набравшая по итогам упражнений на четырех снарядах 54,799 балла. Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132).

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