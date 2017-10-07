Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

Спорт
7 октября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Причиной этого обращения стала невыплата со стороны "Барселоны" бонуса в размере €26 млн отцу форварда за продление игроком контракта с каталонским клубом в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA-EFE/MARCELO SAYAO

ТАСС, 7 октября. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить от участия в Лиге чемпионов испанскую "Барселону", за которую игрок выступал раньше. Об этом сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что причиной этого обращения стала невыплата со стороны "Барселоны" бонуса в размере €26 млн отцу Неймара за продление игроком контракта с каталонским клубом в 2016 году. Отмечается, что УЕФА ответил футболисту отказом.

В августе Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн. Этот трансфер сделал бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.

Смотрите также

ПСЖ разгромил "Бордо" в матче чемпионата Франции, Неймар забил с пенальти

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

ПСЖ без Неймара сыграл вничью с "Монпелье", впервые потеряв очки в чемпионате Франции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография президента России Владимира Путина
2
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама