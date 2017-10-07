СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

ТАСС, 7 октября. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить от участия в Лиге чемпионов испанскую "Барселону", за которую игрок выступал раньше. Об этом сообщает испанское издание AS.

Отмечается, что причиной этого обращения стала невыплата со стороны "Барселоны" бонуса в размере €26 млн отцу Неймара за продление игроком контракта с каталонским клубом в 2016 году. Отмечается, что УЕФА ответил футболисту отказом.

В августе Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн. Этот трансфер сделал бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.