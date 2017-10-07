СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата РоссииСпорт 7 октября, 14:59
В Москву на один день придет бабье летоОбщество 7 октября, 14:51
Даниил Квят вернется в "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 7 октября, 14:47
В Генштабе констатировали непопулярность альтернативной службы в РФАрмия и ОПК 7 октября, 14:47
Большой Московский цирк будет переподчинен правительству Москвы до конца годаКультура 7 октября, 14:42
СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионовСпорт 7 октября, 14:31
В гималайской долине Кулу завершился традиционный фестиваль ДассераОбщество 7 октября, 14:26
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Чачич отправлен в отставкуСпорт 7 октября, 14:23
Газзаев: итальянские депутаты поддержали идею футбольного матча с коллегами из ГосдумыСпорт 7 октября, 14:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 октября. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить от участия в Лиге чемпионов испанскую "Барселону", за которую игрок выступал раньше. Об этом сообщает испанское издание AS.
Отмечается, что причиной этого обращения стала невыплата со стороны "Барселоны" бонуса в размере €26 млн отцу Неймара за продление игроком контракта с каталонским клубом в 2016 году. Отмечается, что УЕФА ответил футболисту отказом.
В августе Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн. Этот трансфер сделал бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.