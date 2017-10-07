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Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти Сарсании

Спорт
7 октября, 22:34 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, октября. /ТАСС

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб

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Роман Широков

Роман Широков

© Александр Демьянчук/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Кончина спортивного директора санкт-петербургского "Зенита" Константина Сарсании является шокирующей новостью для футбольной общественности. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Роман Широков.

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

"Я ошарашен, это шокирующая новость. Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так произошло. Он был прекрасным функционером и хорошим человеком", - сказал Широков.

Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.

Широков выступал за "Зенит" с 2007 по 2014 год.

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