Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти Сарсании

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ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Кончина спортивного директора санкт-петербургского "Зенита" Константина Сарсании является шокирующей новостью для футбольной общественности. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Роман Широков.
Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
"Я ошарашен, это шокирующая новость. Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так произошло. Он был прекрасным функционером и хорошим человеком", - сказал Широков.
Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.
Широков выступал за "Зенит" с 2007 по 2014 год.