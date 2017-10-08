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Минута молчания пройдет перед игрой Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Парма" в память о Сарсании

Спорт
8 октября, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Спортивный директор ФК "Зенит" скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни

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ТАСС, 8 октября. Матч Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и пермской "Пармой" начнется с минуты молчания в память о спортивном директоре футбольного клуба "Зенит" Константине Сарсании. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной команды "Зенит".

Матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Сарсания скоропостижно скончался в субботу на 50-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Впервые Сарсания пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В мае 2017 года он вернулся в клуб, заняв пост спортивного директора.

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