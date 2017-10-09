Гимнаст Белявский считает закономерным завоевание медали ЧМ в упражнениях на брусьях

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, сумевший стать бронзовым призером чемпионата мира в упражнении на брусьях, считает этот успех закономерным. Об этом Белявский рассказал журналистам.

Судьи оценили выступление спортсмена в 15,266 балла. Титул чемпиона мира на этом снаряде достался китайцу Цзоу Цзинъюаню (15,900), второе место занял украинец Олег Верняев (15,833).

"Сейчас у меня базовые оценки стали намного выше, а до этого я даже в финалы чемпионата мира никогда не попадал ни на брусьях, ни на коне, - заметил Белявский. - Из всех снарядов я раньше попадал в финал только на перекладине. В этом и причина, мы шли к этому, усложняли "базу" и добились".

В субботу российский гимнаст был вторым в упражнении на коне. В заключительный день турнира он стал шестым на перекладине. "Перекладина - не мой основной снаряд, допустил ошибку опять", - заметил россиянин.

"Что касается брусьев, то я на Кубке России уже добавил, просто чуть-чуть времени не хватило, - сказал гимнаст. - Делал "базу" 6,6, сейчас выходил с 6,4. Но и в будущем можно еще добавлять будет. У китайца "база" - 6,8, у него очень хорошее исполнение, он реально сейчас достоин золотой медали".

Белявский - двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.