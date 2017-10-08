Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьях

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в Монреале, в упражнении на брусьях. Судьи оценили его выступление в 15,266 балла.
Титул чемпиона мира на этом снаряде достался китайцу Цзоу Цзинъюаню (15,900), второе место занял украинец Олег Верняев (15,833).
Белявский в четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность бороться за медали после падения на заключительном снаряде - перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне - первую в своей карьере награду чемпионатов мира.
Белявский - двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 он был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.
В заключительный день ЧМ-2017 российский гимнаст также будет бороться за награды в упражнении на перекладине.
После награды Белявского на брусьях в активе сборной России стало шесть пять медалей (одно золото, три серебра, две бронзы). Ранее Мария Пасека стала первой в опорном прыжке, Елена Еремина - второй в упражнении на брусьях, Белявский - вторым в упражнении на коне, Денис Аблязин - вторым в упражнении на кольцах. Еремина также завоевала бронзу в личном многоборье. Россияне занимают третье место в общекомандном зачете. Лидируют китайцы (3-1-2), на второй строчке располагаются японцы (2-0-1).