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Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьях

Спорт
8 октября, 22:15 дата обновления: 8 октября, 22:25 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 8, октября. /ТАСС

Чемпионом мира на этом снаряде стал китаец Цзоу Цзинъюань, второе место занял украинец Олег Верняев

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Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA/MIRCEA ROSCA

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в Монреале, в упражнении на брусьях. Судьи оценили его выступление в 15,266 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался китайцу Цзоу Цзинъюаню (15,900), второе место занял украинец Олег Верняев (15,833).

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Российские гимнасты в предпоследний день ЧМ завоевали больше всех наград

Белявский в четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность бороться за медали после падения на заключительном снаряде - перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне - первую в своей карьере награду чемпионатов мира.

Белявский - двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы - 2017 он был первым в упражнении на коне и третьим - на перекладине.

В заключительный день ЧМ-2017 российский гимнаст также будет бороться за награды в упражнении на перекладине.

После награды Белявского на брусьях в активе сборной России стало шесть пять медалей (одно золото, три серебра, две бронзы). Ранее Мария Пасека стала первой в опорном прыжке, Елена Еремина - второй в упражнении на брусьях, Белявский - вторым в упражнении на коне, Денис Аблязин - вторым в упражнении на кольцах. Еремина также завоевала бронзу в личном многоборье. Россияне занимают третье место в общекомандном зачете. Лидируют китайцы (3-1-2), на второй строчке располагаются японцы (2-0-1).

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