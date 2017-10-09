Неймар вошел в число 30 претендентов на "Золотой мяч"

ТАСС, 9 октября. Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года "Золотой мяч". Об этом сообщает французское издание France football, которое является учредителем награды.

В течение понедельника France football будет объявлять по пять претендентов на приз. В первую пятерку номинантов также вошли хорватский полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич, аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала, бразильский защитник "Реала" Марсело и французский полузащитник английского "Челси" Н'Голо Канте.

The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw — France Football (@francefootball) 9 октября 2017 г.

Ранее Неймар вошел в шорт-лист на приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бразилец перешел летом из "Барселоны" в ПСЖ, выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2016/17 он забил 20 мячей в 45 матчах и помог "Барселоне" завоевать Кубок Испании.

Модрич и Марсело в прошедшем сезоне выиграли чемпионат Испании, стали обладателями Кубка страны и победителями Лиги чемпионов. Дибала в сезоне-2016/17 забил 12 мячей в 10 матчах и выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны. Канте стал чемпионом Англии и был признан лучшим игроком года в лиге.

France football вручает "Золотой мяч" с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали "Золотой мяч ФИФА", однако в 2017 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси или португальский полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец - четыре.