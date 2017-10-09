Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неймар вошел в число 30 претендентов на "Золотой мяч"

Спорт
9 октября, 10:34 дата обновления: 9 октября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В первую пятерку номинантов также попали хорват Лука Модрич ("Реал"), аргентинец Пауло Дибала ("Ювентус"), бразилец Марсело ("Реал") и француз Н'Голо Канте ("Челси")

Поделиться
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 9 октября. Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года "Золотой мяч". Об этом сообщает французское издание France football, которое является учредителем награды.

В течение понедельника France football будет объявлять по пять претендентов на приз. В первую пятерку номинантов также вошли хорватский полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич, аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала, бразильский защитник "Реала" Марсело и французский полузащитник английского "Челси" Н'Голо Канте.

Ранее Неймар вошел в шорт-лист на приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бразилец перешел летом из "Барселоны" в ПСЖ, выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2016/17 он забил 20 мячей в 45 матчах и помог "Барселоне" завоевать Кубок Испании.

Модрич и Марсело в прошедшем сезоне выиграли чемпионат Испании, стали обладателями Кубка страны и победителями Лиги чемпионов. Дибала в сезоне-2016/17 забил 12 мячей в 10 матчах и выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны. Канте стал чемпионом Англии и был признан лучшим игроком года в лиге.

France football вручает "Золотой мяч" с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали "Золотой мяч ФИФА", однако в 2017 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.
С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси или португальский полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Аргентинец выигрывал приз рекордные пять раз, португалец - четыре.

Смотрите также

Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

Неймар стал героем презентационного ролика заявки Парижа на право принять ОИ-2024

СМИ: Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
2
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
3
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войной
4
Останки человека 50-летней давности найдены на территории клиники в центре Москвы
5
МВД проверит информацию СМИ о конфликте со стрельбой между полицейскими в Махачкале
6
Проходящие службу в армии РФ иностранцы могут привлекаться к борьбе с терроризмом
7
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама