Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFC

СМИ: "Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке ИспанииСпорт 10 октября, 16:17
Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетамЭкономика и бизнес 10 октября, 16:15
Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранееМеждународная панорама 10 октября, 16:15
Сторчак не видит юридических доводов для отмены решения лондонского суда по долгу УкраиныЭкономика и бизнес 10 октября, 16:04
Тарпищев: теннисный центр может быть построен в КрымуСпорт 10 октября, 16:03
Тбилисский русский драмтеатр представит в Екатеринбурге спектакль по пьесе Льва ТолстогоНовости Урала 10 октября, 15:55
Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFCСпорт 10 октября, 15:50
Педагоги в регионах обсуждают возврат природоведения в школьную программуОбщество 10 октября, 15:49
КБ "Стрелка" подготовило проекты благоустройства Грозного, Владикавказа и еще 38 городовОбщество 10 октября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 октября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов опустился на вторую строчку в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный рейтинг размещен на официальном сайте организации.
29-летний россиянин длительное время возглавлял рейтинг легковесов UFC, однако за последний год не провел ни одного боя. На первое место в рейтинге вышел американец Тони Фергюсон, который в воскресенье завоевал титул "временного" чемпиона организации в легком весе на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе.
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта 2017 года на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем со здоровьем в связи с ускоренной процедурой сгонки веса.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года, всего в смешанных единоборствах он провел 24 поединка, победив во всех из них (16 - досрочно).