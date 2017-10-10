Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFC

ТАСС, 10 октября. Россиянин Хабиб Нурмагомедов опустился на вторую строчку в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный рейтинг размещен на официальном сайте организации.

29-летний россиянин длительное время возглавлял рейтинг легковесов UFC, однако за последний год не провел ни одного боя. На первое место в рейтинге вышел американец Тони Фергюсон, который в воскресенье завоевал титул "временного" чемпиона организации в легком весе на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта 2017 года на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем со здоровьем в связи с ускоренной процедурой сгонки веса.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года, всего в смешанных единоборствах он провел 24 поединка, победив во всех из них (16 - досрочно).