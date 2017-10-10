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Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболу

Спорт
10 октября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Около 2 млн заявок от болельщиков на приобретение билетов на игры чемпионата мира 2018 года по футболу в России поступило в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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По информации ФИФА, лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (около 70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%, причем лидерами по числу заявок среди иностранцев стали немцы. Ранее сообщалось, что на финальную игру турнира в ФИФА поступило около 132 тыс. заявок, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

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Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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