Рауш: россияне в матче с иранцами начали хорошо играть только после пропущенного гола

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с командой Ирана начала действовать хорошо только после пропущенного мяча. Такое мнение высказал журналистам полузащитник россиян Константин Рауш.
Сборные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол иранского нападающего казанского "Рубина" Сердара Азмуна (57-я минута) россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза (74).
"Мы заиграли хорошо только после того, как пропустили. Футбол - игра, в которой не всегда все складывается, как ты планировал", - поделился впечатлениями Рауш.
Футболист впервые вышел в стартовом составе сборной. "Физически я чувствую себя очень хорошо, набрал форму. В сборной ощущаю себя комфортно. Чувствую, что партнеры доверяют мне", - прокомментировал свою игру Рауш.
Выступающий в немецком "Кельне" Рауш получил паспорт РФ в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). После этого ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России.