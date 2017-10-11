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Дешам: после выхода сборной Франции на ЧМ-2018 есть чувство хорошо сделанной работы

Спорт
11 октября, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Французы на домашнем стадионе "Стад-де-Франс" обыграли команду Белоруссии в заключительном матче отборочного турнира

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Дидье Дешам

Дидье Дешам

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 11 октября. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам рассказал, что испытывает чувство хорошо сделанной работы после выхода команды в финальную часть чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России. Слова Дешама приводит агентство AFP.

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Во вторник французы одержали победу над командой Белоруссии со счетом 2:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу и пробились в финальный раунд соревнований. В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (27-я минута) и Оливье Жиру (33), у проигравших отличился Антон Сарока (44).

Наставник французской сборной отметил, что на турнире в России его команда будет стремиться пройти как можно дальше.

"У меня присутствует чувство хорошо сделанной работы, я очень доволен игроками и персоналом команды, которые это заслужили. После победы мы увидели заполненный болельщиками "Стад-де-Франс", мы смогли доставить удовольствие людям своей игрой. На любом новом турнире есть стремление пройти как можно дальше", - сказал Дешам.

Сборная Франции принимала участие в самом первом чемпионате мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году, тогда команда не смогла выйти из группы. Первое мировое первенство, которое французы пропустили, прошло в 1950 году, всего без участия команды Франции состоялось шесть чемпионатов мира (последний - в 1994 году). Французская команда один раз становилась чемпионом мира, победив на домашнем турнире 1998 года, также "трехцветные" являются серебряными (2006) и двукратными бронзовыми (1958, 1986) призерами соревнований.

В турнирной таблице отборочной группы A сборная Франции заняла первое место, набрав 23 очка. Шведы с 19 очками стали вторыми, обойдя голландцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, и сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Болгарии (13), Люксембурга (6) и Белоруссии (6).

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