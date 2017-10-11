"Краснодар" 3 декабря планирует запустить систему видеоповторов на своем стадионе

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ТАСС, 11 октября. Футбольный клуб "Краснодар" планирует запустить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на своем домашнем стадионе 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
Клуб подписал соответствующее соглашение на поставку оборудования для системы видеоповторов с компанией Hawk-Eye Innovations. В системе будут задействованы 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", которые будут отслеживать ход игры. В случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр может прибегнуть к видеопомощи.
"Краснодар" 3 декабря проведет домашний матч с грозненским "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
На прошлой неделе правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение системы видеопомощи арбитрам в чемпионате лиги. Таким образом, "Краснодар" станет первым клубом в России, который установит систему VAR на своем стадионе.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения.