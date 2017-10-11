Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Краснодар" 3 декабря планирует запустить систему видеоповторов на своем стадионе

Спорт
11 октября, 17:09 дата обновления: 11 октября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В этот день краснодарцы проведут домашний матч 19-го тура РФПЛ с грозненским "Ахматом"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Видеоарбитры при помощи системы VAR расматривают спорный эпизод во время футбольного матча

Видеоарбитры при помощи системы VAR расматривают спорный эпизод во время футбольного матча

© EPA-EFE/Andres Cristaldo

ТАСС, 11 октября. Футбольный клуб "Краснодар" планирует запустить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на своем домашнем стадионе 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Клуб подписал соответствующее соглашение на поставку оборудования для системы видеоповторов с компанией Hawk-Eye Innovations. В системе будут задействованы 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", которые будут отслеживать ход игры. В случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр может прибегнуть к видеопомощи.

"Краснодар" 3 декабря проведет домашний матч с грозненским "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Смотрите также

Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"

Оргкомитет ЧМ-2018 еще не знает, будут ли видеоповторы в тестовых матчах на аренах турнира

Мутко: система видеоповторов не будет тестироваться в РФПЛ в этом году

На прошлой неделе правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение системы видеопомощи арбитрам в чемпионате лиги. Таким образом, "Краснодар" станет первым клубом в России, который установит систему VAR на своем стадионе.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама