"Краснодар" 3 декабря планирует запустить систему видеоповторов на своем стадионе

ТАСС, 11 октября. Футбольный клуб "Краснодар" планирует запустить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на своем домашнем стадионе 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Клуб подписал соответствующее соглашение на поставку оборудования для системы видеоповторов с компанией Hawk-Eye Innovations. В системе будут задействованы 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона "Краснодара", которые будут отслеживать ход игры. В случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр может прибегнуть к видеопомощи.

"Краснодар" 3 декабря проведет домашний матч с грозненским "Ахматом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

На прошлой неделе правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение системы видеопомощи арбитрам в чемпионате лиги. Таким образом, "Краснодар" станет первым клубом в России, который установит систему VAR на своем стадионе.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения.