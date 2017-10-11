Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

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ТАСС, 11 октября. Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано завершит карьеру в национальной команде после выступления на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.
В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований.
"Я постараюсь приехать на чемпионат мира в Россию, и это будет мое последнее выступление в сборной", - сказал 33-летний защитник.
Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года, в 2014 году он вместе с командой стал серебряным призером чемпионата мира. На клубном уровне аргентинец выступает за испанскую "Барселону", в составе которой провел более 200 матчей.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.