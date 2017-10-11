Теннисист Донской заявил, что подходит к "ВТБ Кубку Кремля" в хорошей форме

ТАСС, 11 октября. Российский теннисист Евгений Донской заявил, что подходит к "ВТБ Кубку Кремля" в отличной физической форме. Слова спортсмена приводит пресс- служба турнира.

Донской 8 октября одержал победу в турнире серии "Челленджер" на Тайване, которая стала для него второй в сезоне. Ранее в марте он победил на соревнованиях в китайском городе Чжухай.

"Конец сезона очень опасный и хитрый, может случиться все, что угодно, - сказал Донской. - Но сейчас чувствую себя хорошо, я люблю этот турнир, люблю покрытие, люблю мячи, которыми мы тут играем. Мне тут все подходит, к тому же в этом году я подошел на позитивной волне и в хорошем физическом состоянии".

Также теннисист отметил, что ранее домашний статус турнира влиял на него в худшую сторону. "Сейчас "родные стены" помогают, а раньше, когда был молодым, я хочу и до сих пор считать себя молодым, я имею в виду, когда мне давали первый раз wild card в 19-20 лет, тогда влияло в худшую сторону. Приезжали все родственники, друзья, хотели, чтобы я выиграл, болели, это давило немного, а сейчас удовольствие от этого получаю. Я люблю находиться в родном городе, играть тут турнир, в любом случае, я дома, это уже позитивно", - сказал Донской.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.