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Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нее

Спорт
10 октября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Турнир пройдет в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" с 14 по 22 октября

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Российская теннисистка Вера Звонарева заявила, что для нее большая честь и ответственность выступать "ВТБ Кубке Кремля". Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

Звонарева занимает 199-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга с Кэти Боултер, а в июне одержала первую победу после возвращения, выиграв у представительницы Казахстана Екатерины Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане.

"Сложно оценить сезон: никаких планов в начале года на серьезный соревновательный график не было, я просто начала понемногу тренироваться, восстанавливаться после родов, планировала сыграть пару небольших показательных матчей, - сказала Звонарева. - Но так сложилось, что этим летом я стала тренироваться больше и поехала сыграть пару турниров, я люблю теннис, люблю соревноваться, поэтому решила продолжить и достаточно удачно выступила на турнире более высокой категории. Я довольна этим, так как не ожидала, что смогу пройти на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) так далеко, ведь когда я только начала тренироваться более серьезно, поняла, что у меня впереди очень много работы, и если я захочу профессионально играть в теннис, то это будет очень сложно. Поэтому, конечно же, сезон пока складывается удачно, исходя из того, что планов играть профессионально на таких турнирах у меня первоначально не было".

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"ВТБ Кубок Кремля", конечно же, особенный турнир для меня, потому что, будучи еще совсем молодой теннисисткой, я получила wild card, где прошла первый круг и мне даже удалось сразиться с Анной Курниковой (на турнире в 2000 году - прим. ТАСС), которая была на высоте еще в те времена, это было огромнейшим опытом для меня, и во многом это был для меня старт во взрослом теннисе. Для меня играть в Москве - всегда большая честь и большая ответственность, поэтому я всегда жду этого турнира, и в этот раз это не исключение. В начале года я не думала, что смогу выступить и даже этим летом этого не планировала. Сейчас, конечно же, для меня это будет большой радостью, если я смогу выступить в Москве вновь и попробовать показать свою лучшую игру", - отметила спортсменка.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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