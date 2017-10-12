Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Домашний матч "Амьена" перенесен в Гавр из-за инцидента с болельщиками в игре с "Лиллем"

Спорт
12 октября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

На 16-й минуте футболист "Лилля" Фоде Балло Туре забил гол, который болельщики клуба начали праздновать так бурно, что не выдержало ограждение

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 октября. Домашний матч "Амьена" в рамках 10-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо" перенесен в Гавр из-за инцидента с болельщиками, произошедшего во время встречи клуба из Амьена с "Лиллем". Об этом сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Смотрите также

Французские власти начали расследование в связи с ЧП на стадионе Амьена во время матча

"Лилль" обвинил "Амьен" в необеспечении безопасности на арене, где пострадали 29 фанатов

ПСЖ обыграл "Амьен" в матче первого тура чемпионата Франции

Инцидент произошел 30 сентября на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". На 16-й минуте футболист "Лилля" Фоде Балло Туре забил гол, который болельщики клуба начали праздновать так бурно, что не выдержало ограждение. В результате фанаты "Лилля" стали падать вниз друг на друга, а матч был остановлен.

В результате обрушения заграждения пострадали 29 человек, из них шестеро получили тяжелые травмы. Позднее французские власти начали расследование данного инцидента, его результаты пока неизвестны. После этого матча "Амьен" играл только на выезде.

Решение о переносе игры "Амьен" - Лилль" в Гавр было принято комиссией по соревнованиям LFP. Матч состоится 21 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама