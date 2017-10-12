Домашний матч "Амьена" перенесен в Гавр из-за инцидента с болельщиками в игре с "Лиллем"

ТАСС, 12 октября. Домашний матч "Амьена" в рамках 10-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо" перенесен в Гавр из-за инцидента с болельщиками, произошедшего во время встречи клуба из Амьена с "Лиллем". Об этом сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Инцидент произошел 30 сентября на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". На 16-й минуте футболист "Лилля" Фоде Балло Туре забил гол, который болельщики клуба начали праздновать так бурно, что не выдержало ограждение. В результате фанаты "Лилля" стали падать вниз друг на друга, а матч был остановлен.

В результате обрушения заграждения пострадали 29 человек, из них шестеро получили тяжелые травмы. Позднее французские власти начали расследование данного инцидента, его результаты пока неизвестны. После этого матча "Амьен" играл только на выезде.

Решение о переносе игры "Амьен" - Лилль" в Гавр было принято комиссией по соревнованиям LFP. Матч состоится 21 октября.