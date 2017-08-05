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ПСЖ обыграл "Амьен" в матче первого тура чемпионата Франции

Спорт
5 августа, 20:13 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 5 августа. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Амьеном" со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

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В составе парижского клуба забитыми мячами отметились Эдисон Кавани (42-я минута) и Хавьер Пасторе (80).

Перед матчем состоялась презентация новичка ПСЖ Неймара, который перешел из "Барселоны". Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с "Амьеном", так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

В следующем туре ПСЖ 13 августа в гостях сыграет с "Генгамом", "Амьен" днем ранее на своем поле примет "Анже".

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