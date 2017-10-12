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Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвинения

Спорт
12 октября, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года

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Бывший генеральный секретарь ФИФА француз Жером Вальке

Бывший генеральный секретарь ФИФА француз Жером Вальке

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) француз Жером Вальке отверг обвинения, выдвинутые против него прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщил адвокат Вальке, чьи слова приводит агентство AFP.

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Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке. Дело также заведено на генерального директора компании BeIN Media Group (специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Насера Аль-Хелаифи, который является президентом французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

"Вальке покинул офис прокуратуры Швейцарии, где провел весь день, - сказал адвокат француза Стефан Секкалди. - Он был заключен под стражу. Вальке отвергает все обвинения в свой адрес".

Кроме того, в заявлении BeIN Media Group, которое приводит газета L'Equipe, говорится, что компания обвинения в свой адрес отвергает. Однако организация будет "в полной мере сотрудничать с властями и с нетерпением ждать результатов расследования".

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбуждали уголовное дело в отношении Вальке в связи с "различными действиями" криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу на данный момент не завершилось. На сегодняшний день швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследования по 25 уголовным делам и анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

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