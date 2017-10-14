Аршавин выиграл Кубок Казахстана в составе "Кайрата"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Андрей Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана по футболу в составе клуба "Кайрат".
Финальный матч против "Атырау" завершился победой "Кайрата" со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Жерар Гоу, отличившийся на 70-й минуте. Аршавин провел на поле весь матч.
Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды - серебряные, один раз - бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем дошел в составе сборной страны до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", в котором провел четыре сезона, в апреле того же года был признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.
За "Кайрат" россиянин выступает с 2016 года, в прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а в 2017 году выиграл Суперкубок страны. "Кайрат" в восьмой раз выиграл Кубок страны, что является рекордом.