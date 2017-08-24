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Аршавин пока не намерен открывать детскую футбольную школу

Спорт
24 августа, 16:12 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 24, августа. /ТАСС

По словам Андрея Аршавина, вокруг него не так много людей, которые бы заинтересовались проектом детской футбольной школы

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Андрей Аршавин (слева) на благотворительном футбольном матче во время посещения "Детской деревни SOS Пушкин" в 2011 году

Андрей Аршавин (слева) на благотворительном футбольном матче во время посещения "Детской деревни SOS Пушкин" в 2011 году

© ТАСС/ Руслан Шамуков

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России, 36-летний российский нападающий Андрей Аршавин пока не намерен открывать футбольную школу, подобную той, которую открыл в Барнауле, на своей малой родине, другой бывший капитан сборной Алексей Смертин. Об этом Аршавин сообщил журналистам на открытии Детского международного фестиваля футбола в Алтайском крае.

"Просто Алексей [Смертин] не только один ее делает, он является "паровозом", а вокруг него очень много людей, которые ему помогают. Я на данный момент не вижу вокруг себя столько людей, которые бы загорелись такого рода проектом", - сказал Аршавин.

В то же время, по словам футболиста, он рад за Смертина, что такое учреждение существует в Барнауле и ранее не предполагал, что такое возможно. "Хороший комплекс, то, что турнир организован - еще лучше. Молодец, что приглашает не только российские команды, но и команды из ближнего и дальнего зарубежья. Желаю ему удачи", - сказал Аршавин.

На площадке краевой специализированной детско-юношеской футбольной школы олимпийского резерва Алексея Смертина 24 августа открылся международный Детский фестиваль футбола, в котором принимают участие команды московских школ "Динамо" и "Локомотива", узбекского "Бунёдкора", казахстанского "Кайрата", клуб "Чеого" из Южной Кореи и местный "Алтай" - сборная региона. Школа Алексея Смертина с искусственными полями была открыта 12 лет назад.

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