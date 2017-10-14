Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда Карякина и Крамника "Глобус" выиграла клубный Кубок Европы по шахматам

Спорт
14 октября, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В заключительном седьмом туре была обыграна Legacy Square Capital с общим счетом 4,5-1,5

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 октября. Российский "Глобус" стал победителем Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходил в турецком Гёйнюке.

В матче заключительного седьмого тура "Глобус" обыграл другую российскую команду Legacy Square Capital с общим счетом 4,5-1,5. Россиянин Владимир Крамник обыграл соотечественника Эрнесто Инаркиева, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил Евгения Наера (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Ивана Попова (Россия), Аниш Гири из Нидерландов - Вадима Звягинцева (Россия), россияне Александр Грищук и Владимир Грищук сыграли вничью, Сергей Карякин (Россия) проиграл соотечественнику Борису Грачеву. За "Глобус" на турнир также был заявлен украинец Антон Коробов, за Legacy Square Capital - Александр Злочевский, оба в последнем туре не играли.

Еще одна российская команда "Медный всадник", которую представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов (не играл в седьмом туре), Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над итальянской командой Obiettivo Risarcimento Padova со счетом 4,5-1,5.

В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital одержали победы в матчах заключительного тура. "Югра", за которую на турнире выступали россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова (не играла в последнем туре), а также Анна Ушенина из Украины, победила турецкий клуб Mediterranean (4-0). Legacy Square Capital, за которую играли россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, была сильнее команды Beer Sheva Chess Club из Израиля.

"Глобус" с 12 очками стал первым в турнирной таблице открытого турнира, "Медный всадник" с 10 очками занял пятое место, Legacy Square Capital - восьмое (9 очков). В женском - "Югра" заняла четвертое место (10 очков), Legacy Square Capital - пятое (8 очков), победу одержал грузинский клуб Batumi Chess Club NONA (11 очков).

В открытом турнире выступали 36 команд, в женском - 12. Год назад клубный Кубок Европы по шахматам прошел в сербском Нови-Саде и завершился победой македонского "Алкалоида" и женской команды "Шахматный кружок Монте-Карло" во главе с четырехкратной чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань.

Смотрите также

Команда Карякина одержала четвертую победу на клубном Кубке Европы по шахматам

Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детей

В России будет введена система шахматных соревнований среди детей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
3
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
4
Минобороны: США бомбят мирных жителей в Ракке в ходе безграмотно подготовленной операции
5
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
6
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама