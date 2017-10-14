Команда Карякина и Крамника "Глобус" выиграла клубный Кубок Европы по шахматам

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ТАСС, 14 октября. Российский "Глобус" стал победителем Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходил в турецком Гёйнюке.
В матче заключительного седьмого тура "Глобус" обыграл другую российскую команду Legacy Square Capital с общим счетом 4,5-1,5. Россиянин Владимир Крамник обыграл соотечественника Эрнесто Инаркиева, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил Евгения Наера (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Ивана Попова (Россия), Аниш Гири из Нидерландов - Вадима Звягинцева (Россия), россияне Александр Грищук и Владимир Грищук сыграли вничью, Сергей Карякин (Россия) проиграл соотечественнику Борису Грачеву. За "Глобус" на турнир также был заявлен украинец Антон Коробов, за Legacy Square Capital - Александр Злочевский, оба в последнем туре не играли.
Еще одна российская команда "Медный всадник", которую представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Никита Витюгов (не играл в седьмом туре), Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над итальянской командой Obiettivo Risarcimento Padova со счетом 4,5-1,5.
В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital одержали победы в матчах заключительного тура. "Югра", за которую на турнире выступали россиянки Ольга Гиря, Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова (не играла в последнем туре), а также Анна Ушенина из Украины, победила турецкий клуб Mediterranean (4-0). Legacy Square Capital, за которую играли россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина, была сильнее команды Beer Sheva Chess Club из Израиля.
"Глобус" с 12 очками стал первым в турнирной таблице открытого турнира, "Медный всадник" с 10 очками занял пятое место, Legacy Square Capital - восьмое (9 очков). В женском - "Югра" заняла четвертое место (10 очков), Legacy Square Capital - пятое (8 очков), победу одержал грузинский клуб Batumi Chess Club NONA (11 очков).
В открытом турнире выступали 36 команд, в женском - 12. Год назад клубный Кубок Европы по шахматам прошел в сербском Нови-Саде и завершился победой македонского "Алкалоида" и женской команды "Шахматный кружок Монте-Карло" во главе с четырехкратной чемпионкой мира китаянкой Хоу Ифань.