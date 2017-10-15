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"Енисей" сыграет с "Сандвикеном" в финале Кубка мира по хоккею с мячом

Спорт
15 октября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В прошлом году обладателем трофея стал шведский "Вестерос"

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ТАСС, 15 октября. Красноярский "Енисей" одержал победу над шведским клубом "Хаммарбю" со счетом 5:2 в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

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"СКА-Нефтяник" сыграет со шведским "Сандвикеном" в полуфинале Кубка мира по хоккею с мячом

"Енисей" разгромил "Байкал-Энергию" и вышел в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

В другом полуфинале хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 2:3 уступил "Сандвикену".

Финал "Енисей" - "Сандвикен" пройдет позднее в воскресенье.

"Енисей" четыре раза побеждал на турнире (1983, 1984, 2011, 2015). "Сандвикен" два раза становился чемпионом (1974, 2002). Шведский клуб не выигрывал Кубок мира после 2009 года, когда турнир стал проводиться в Сандвикене.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980-м он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем трофея стал шведский "Вестерос".

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