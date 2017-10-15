Московское "Динамо" проиграло "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 15 октября. Хоккеисты московского "Динамо" на домашнем льду проиграли со счетом 3:4 нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев отличились Михаил Варнаков (4-я минута) и Иван Игумнов (15 и 34). У гостей заброшенными шайбами отметились Павел Здунов (29), Андрей Нестрашил (33), Александр Авцин (39) и Александр Брынцев (49).
"Нефтехимик" прервал серию из трех поражений подряд.
В турнирной таблице Западной конференции москвичи с 35 очками занимают седьмое место, нижнекамцы - пятые в Восточной конференции (36).
В следующем матче московское "Динамо" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Нефтехимик" в гостях встретится со СКА из Санкт-Петербурга. Обе встречи пройдут 17 октября.