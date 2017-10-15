Московское "Динамо" проиграло "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 15 октября. Хоккеисты московского "Динамо" на домашнем льду проиграли со счетом 3:4 нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Михаил Варнаков (4-я минута) и Иван Игумнов (15 и 34). У гостей заброшенными шайбами отметились Павел Здунов (29), Андрей Нестрашил (33), Александр Авцин (39) и Александр Брынцев (49).

"Нефтехимик" прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции москвичи с 35 очками занимают седьмое место, нижнекамцы - пятые в Восточной конференции (36).

В следующем матче московское "Динамо" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Нефтехимик" в гостях встретится со СКА из Санкт-Петербурга. Обе встречи пройдут 17 октября.