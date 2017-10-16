Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTA, занимая 57-е место

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ТАСС, 16 октября. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 86-й на 57-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в китайском Тяньцзине. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира в Тяньцзине. Россиянка уступала 1:4 по ходу первого сета и 1:5 по ходу второго. На соревнованиях в Китае Шарапова не проиграла ни одного сета. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.
Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Первый матч она проведет во вторник против словачки Магдалены Рыбариковой.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 16 октября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 6175 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6135
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5605
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5465
5 (5). Винус Уильямс (США) - 4642
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4540
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4510
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3950
9 (9). Каролин Гарсия (Франция) - 3860
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3795...
18 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2425...
20 (19). Елена Веснина (Россия) - 2300...
28 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1745...
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1605...
57 (86). Мария Шарапова (Россия) - 1005...
67 (69). Наталья Вихлянцева (Россия) - 905...
74 (72). Екатерина Александрова (Россия) - 830...
86 (79). Евгения Родина (Россия) - 740.