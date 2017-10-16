Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед матчем ЛЧ с "Базелем"

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ТАСС, 16 октября. Полузащитники Александр Головин и Понтус Вернблум вернулись в общую тренировочную группу московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Игроки из-за травм пропустили встречу 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0), которая прошла 14 октября.
По информации пресс-службы, 17 октября ожидается возвращение в общую группу защитника Виктора Васина. По индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев.
Ранее главный врач ЦСКА Наби Керимов не исключил участия Головина и Васина в матче Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Встреча третьего тура группы А пройдет 18 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".