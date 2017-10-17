Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧ

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двухматчевое противостояние в третьем и четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля" играет огромную роль для ЦСКА. Такое мнение журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В среду ЦСКА примет швейцарский клуб в матче третьего тура группового этапа турнира.
"Мы адекватно расцениваем шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно понимать, что в третьем и четвертом туре двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в турнире. Именно в этих матчах примерно прикидывается, кто пройдет дальше, а в пятом туре ставится определенная точка", - сказал Гончаренко.
"Базель" - далеко не слабая команда, они играют в швейцарском чемпионате с достаточно сильными командами как: "Янг Бойз", "Цюрих" и "Грассхоппер". У нашего соперника очень развита индивидуальность командной игры и хорошая организация обороны. Также отмечу нападающего Димитри Оберлена и полузащитника Луку Дзуффи", - добавил Гончаренко.
Также главный тренер ЦСКА отметил, что практически все футболисты готовы к матчу против "Базеля", кроме травмированного полузащитника Алана Дзагоева. "Не могу точно сказать, кто появится на поле. В команде здоровая конкуренция и в среду на поле появятся сильнейшие", - отметил он.
Во втором туре армейцы уступили дома английскому "Манчестер Юнайтед" (1:4), а швейцарцы дома разгромили португальскую "Бенфику" (5:0).