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Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧ

Спорт
17 октября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В среду ЦСКА на своем поле сыграет со швейцарским клубом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двухматчевое противостояние в третьем и четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля" играет огромную роль для ЦСКА. Такое мнение журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА примет швейцарский клуб в матче третьего тура группового этапа турнира.

"Мы адекватно расцениваем шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно понимать, что в третьем и четвертом туре двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в турнире. Именно в этих матчах примерно прикидывается, кто пройдет дальше, а в пятом туре ставится определенная точка", - сказал Гончаренко.

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"Базель" - далеко не слабая команда, они играют в швейцарском чемпионате с достаточно сильными командами как: "Янг Бойз", "Цюрих" и "Грассхоппер". У нашего соперника очень развита индивидуальность командной игры и хорошая организация обороны. Также отмечу нападающего Димитри Оберлена и полузащитника Луку Дзуффи", - добавил Гончаренко.

Также главный тренер ЦСКА отметил, что практически все футболисты готовы к матчу против "Базеля", кроме травмированного полузащитника Алана Дзагоева. "Не могу точно сказать, кто появится на поле. В команде здоровая конкуренция и в среду на поле появятся сильнейшие", - отметил он.

Во втором туре армейцы уступили дома английскому "Манчестер Юнайтед" (1:4), а швейцарцы дома разгромили португальскую "Бенфику" (5:0).

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