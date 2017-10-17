Вики: плей-офф для "Базеля" в Лиге чемпионов начнется в матче с ЦСКА

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Плей-офф Лиги чемпионов для футболистов "Базеля" начнется в матче третьего тура группового этапа против московского ЦСКА. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер швейцарской команды Рафаэль Вики.
Матч ЦСКА - "Базель" состоится в среду на стадионе "ВЭБ-Арена".
"Думаю, что матчи с московским ЦСКА станут определяющими в борьбе за второе место в группе. Мы понимаем всю важность встречи и готовы побороться за выход из группы. Поэтому могу сказать, что плей-офф для "Базеля" начинается в двухраундовом противостоянии с ЦСКА", - сказал Вики.
"Все футболисты находятся в хорошем настроении и готовы в моральном плане. Возможно, есть небольшое давление, но оно нам только на пользу, так как подобные ощущения только мотивируют. Постараемся завтра сыграть первым номером, как в матче с "Бенфикой", но нужно понимать, что при открытой игре надо быть осторожными", - добавил Вики.
Также специалист отметил нападающего армейцев Витиньо и полузащитника Александра Головина. "Достаточно хорошо изучили нашего соперника. Могу отметить в составе ЦСКА Витиньо, Головина. Эти игроки представляют наибольшую опасность для нашей команды", - отметил Вики.