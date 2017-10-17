Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА оптимистично настроены на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Об этом на пресс-конференции заявил нападающий армейского клуба Тимур Жамалетдинов.

Встреча состоится в среду на "ВЭБ-Арене", начало - в 21:45 мск.

"ЦСКА находится в хорошем настроении перед игрой с "Базелем". Постараемся выйти, показать хороший футбол и сыграть на победу. Вечером проведем теоретическое занятие и постараемся более детально разобрать соперника", - сказал Жамалетдинов.