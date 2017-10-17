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Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"

Спорт
17 октября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча состоится в среду на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 21:45 мск

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Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА оптимистично настроены на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Об этом на пресс-конференции заявил нападающий армейского клуба Тимур Жамалетдинов.

Встреча состоится в среду на "ВЭБ-Арене", начало - в 21:45 мск.

"ЦСКА находится в хорошем настроении перед игрой с "Базелем". Постараемся выйти, показать хороший футбол и сыграть на победу. Вечером проведем теоретическое занятие и постараемся более детально разобрать соперника", - сказал Жамалетдинов.

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