Глушаков: болельщики сами виноваты в том, что не поддержат "Спартак" на матче ЛЧ в Испании

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба "Спартак" сами виноваты в том, что не смогут присутствовать на матче команды против "Севильи" в Испании. Такое мнение журналистам высказал спартаковский полузащитник Денис Глушаков.

"Спартак" обыграл испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Ответный матч команд состоится 1 ноября в Испании. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал "Спартак" закрытием сектора на гостевом матче с "Севильей" за поведение болельщиков в игре с "Марибором".

"В Севилье наших болельщиков, безусловно, будет не хватать, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов своих телевизоров. С другой стороны - они сами виноваты", - сказал Глушаков.

"Пока что я никакие расклады в группе не считаю, сейчас отыграли матч, устал очень сильно. Знаю, что мы выиграли, впереди еще матчи, все в наших руках, потому что надо двигаться дальше, продолжать выигрывать и набирать очки. Мы в том году показали, как можем играть, должны были так играть в начале чемпионата, но что-то не получилось", - отметил полузащитник.

Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" идет на третьей позиции (4 очка), а "Марибор" находится на четвертом месте.