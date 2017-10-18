"Вегас" обыграл "Баффало" и вышел на первое место в Западной конференции НХЛ

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал победу над "Баффало" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами в основное время отметились Оскар Линдберг (15-я минута), Алекс Тух (27), Рейли Смит (39) и Дэвид Перрон (44). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Перрон. У проигравших дубль оформил Райан О'Райлли (7, 50), также отличились Сэм Райнхарт (59) и Эвандер Кейн (60).
Российский нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев, который весной подписал двухлетний контракт с клубом, провел второй матч за команду. Россиянин сыграл 10 минут 58 секунд, но не смог отметиться результативными действиями. Шипачев завершил матч с показателем полезности "+1".
"Вегас", проводящий дебютный сезон в лиге, одержал пятую победу в шести стартовых матчах сезона. Команда набрала 10 очков и лидирует в Западной конференции. "Баффало" с четырьмя очками после семи встреч занимает 14-е место на Востоке.
В следующем матче в ночь на воскресенье "Вегас" дома встретится с "Сент-Луисом". "Баффало" днем ранее на своем льду примет "Ванкувер".
В другом матче "Сан-Хосе" на своем льду со счетом 5:2 обыграл "Монреаль". "Сан-Хосе" набрал четыре очка в пяти матчах и вышел на 13-е место на Западе. "Монреаль" с тремя очками расположился на 15-й строчке на Востоке.