Гончаренко: Головин не набрал форму, в матче с "Базелем" он принимал неверные решения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин пока не набрал оптимальные кондиции, в матче с "Базелем" не хватало его острых передач. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в среду проиграл швейцарскому "Базелю" (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Головин вышел на поле впервые с 1 октября, когда получил повреждение.

"Головин еще не до конца готов, это бросалось в глаза. Он много играл назад, хотя должен был вперед. Нам не хватало остроты его передач", - прокомментировал игру полузащитника Гончаренко.

Следующий матч армейцы проведут 22 октября - в рамках чемпионата страны они примут "Зенит".