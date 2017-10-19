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Гончаренко: Головин не набрал форму, в матче с "Базелем" он принимал неверные решения

Спорт
19 октября, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Главный тренер армейцев считает, что во встрече Лиги чемпионов не хватало острых передач российского полузащитника

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин пока не набрал оптимальные кондиции, в матче с "Базелем" не хватало его острых передач. Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в среду проиграл швейцарскому "Базелю" (0:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Головин вышел на поле впервые с 1 октября, когда получил повреждение.

"Головин еще не до конца готов, это бросалось в глаза. Он много играл назад, хотя должен был вперед. Нам не хватало остроты его передач", - прокомментировал игру полузащитника Гончаренко.

Следующий матч армейцы проведут 22 октября - в рамках чемпионата страны они примут "Зенит".

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