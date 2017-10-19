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Форвард "Лос-Анджелеса" Кемпе стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт
19 октября, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Он сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу в победной встрече с "Монреалем " (5:1)

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ТАСС, 19 октября. Нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на четверг "Лос-Анджелес" победил "Монреаль" со счетом 5:1, Кемпе отметился в матче тремя заброшенными шайбами и одной передачей. Форвард впервые сделал хет-трик в НХЛ.

Второй звездой стал форвард "Сент-Луиса" Джейден Шварц, забросивший три шайбы в победном для его клуба матче с "Чикаго" (5:2).

Третьей звездой дня признан нападающий "Лос-Анджелеса" Майкл Каммаллери, набравший в игре с "Монреалем" четыре очка (две шайбы + две передачи).

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