Форвард "Лос-Анджелеса" Кемпе стал первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 19 октября. Нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на четверг "Лос-Анджелес" победил "Монреаль" со счетом 5:1, Кемпе отметился в матче тремя заброшенными шайбами и одной передачей. Форвард впервые сделал хет-трик в НХЛ.

Второй звездой стал форвард "Сент-Луиса" Джейден Шварц, забросивший три шайбы в победном для его клуба матче с "Чикаго" (5:2).

Третьей звездой дня признан нападающий "Лос-Анджелеса" Майкл Каммаллери, набравший в игре с "Монреалем" четыре очка (две шайбы + две передачи).