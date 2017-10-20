Как изменятся города России в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские города, где менее чем через год пройдут матчи чемпионата мира по футболу, постепенно преобразуются к главному спортивному событию в новейшей истории России.

Владимир Путин 3 октября на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту, которое было посвящено подготовке России к чемпионату мира, обратил внимание на то, что стадионы и другие объекты предстоящего чемпионата будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. По словам главы государства, не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора.

В некоторых городах работы по благоустройству территорий только начались, однако власти регионов, опираясь на общественное мнение, уверены, что объекты будут сданы в срок.

Все для людей

В столице Мордовии Саранске идет планирование рекреационных зон, скверов и новых парков вокруг объектов ЧМ 2018. "Вблизи строящегося стадиона "Мордовия-Арена" уже сейчас начинается проект по обустройству городской набережной, где появятся велосипедные дорожки, игровые и смотровые площадки, кафе. В планах - строительство небольших пристаней и лодочных станций, где в летнее время возможно проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Для удобства горожан рядом с набережной предусмотрена большая автопарковка", - сообщили ТАСС в региональном Министерстве целевых программ, которое координирует работу по подготовке Саранска к чемпионату.

В Нижнем Новгороде, согласно проекту "Комфортная городская среда", будет благоустроено четыре общественные территории, которые приближены к объектам ЧМ-2018. Среди них главная пешеходная улица города Большая Покровская, два сквера на площади Минина, где будет располагаться фан-зона, а также площадь Киселева - именно с нее гости начнут знакомство с Нижним Новгородом после аэропорта.

Кроме того, запланировано благоустройство Мещерского озера, где будет сформирован бульвар с пешеходными зонами. На выбор этих общественных территорий путем голосования повлияли и жители города.

Мнение горожан сыграло значимую роль и при благоустройстве территории вокруг "Казань Арены". "Казань стала законодателем учета мнения граждан при благоустройстве. Мы не проводим публичные слушания, уже сформировав готовый проект, а сначала идем к людям и спрашиваем у них, что они хотят. А потом приносим им на утверждение проекты, для которых техническим заданием является пожелания граждан. И только после подтверждения начинаем работать", - отметила в беседе с ТАСС помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

В Самаре к началу ноября должна закончиться масштабная реконструкция главной площади - площади имени Куйбышева. В дни ЧМ на ней будет располагаться фан-зона, где планируется трансляция матчей. Идут работы и в старейшем парке Самары - Струковском саду. Подобного масштаба работ по благоустройству в знаковых местах города не было несколько десятилетий.

Шестикратный рост финансирования дорожного ремонта

В преддверии чемпионата мира по футболу Нижний Новгород получил значительно больше средств на ремонт дорог. "На этот год из (бюджета) федерации нам выделили 1,2 млрд рублей, плюс 1 млрд - из (бюджета) области, плюс 30 млн - это то минимальное софинансирование, которое предоставил город. На эту сумму на сегодняшний день выполнен ремонт 1,63 млн квадратных метров автомобильных дорог ", - рассказал ТАСС заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Роман Ухабин.

По его словам, до этого, около 6-7 лет, на ремонт дорог в городе финансирования не хватало, выделялось всего около 300-400 млн рублей. Деньги шли на то, чтобы залатать максимально изношенные участки, а также на поддержку основной центральной сети, на которую приходится высокий трафик движения общественного и личного автотранспорта.

В Санкт-Петербурге по сложившейся многолетней традиции благоустройство территории после строительства любого объекта закладывается в договор с подрядчиком. Озеленение, благоустройство и установка художественной подсветки проводились и компанией-подрядчиком на транспортной развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Благодаря этой развязке улучшилась транспортная ситуация на въезде в город со стороны Пулково и в двух соседних районах.

В Екатеринбурге на ремонт улично-дорожной сети в 2017 году выделено более 1,5 млрд рублей. "Основная задача - привести в порядок дороги по гостевым маршрутам отборочных матчей чемпионата мира по футболу. Специалисты определили перечень из 67 объектов, на которых необходимо выполнить работы по ремонту верхнего слоя дорожного покрытия", - пояснили в мэрии.

Глобальные перемены произошли в дорожной сфере произошли и в Волгограде, где с 2014 года отремонтировано 250 км дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия.

Вокруг спортивных объектов

Благоустройству территории вокруг стадиона "Нижний Новгород" в городе и области уделяется особое внимание, так как его возвели на пустыре в историческом районе Стрелки - месте слияния двух рек - Оки и Волги. Как отметили в пресс- службе компании АО "Стройтрансгаз" - генерального подрядчика строительства стадиона, площадь благоустраиваемого участка вокруг спортивного объекта составляет более 150 тысяч квадратных метров.

На этой территории будут расположены парковки, дороги для проезда автотранспорта, пешеходные тротуары и четыре газонных участка, которые планируется использовать в качестве питомников для футбольного поля. На них будут высеиваться несколько сортов газонной травы райграс, которая в случае форс-мажорных обстоятельств будет внедряться на поле стадиона.

В Ростовской области ведутся работы по благоустройству левого берега Дона, где находится стадион "Ростов-Арена". Как сообщила пресс-служба губернатора региона, из резервного фонда областного бюджета выделено более 23,5 млн рублей на закупку специальной техники для благоустройства левобережной зоны.

"Многофункциональные установки класса амфибия обладают уникальными возможностями, например, плавучесть и низкое давление на грунт, что позволяет работать в сложной местности. Эта спецтехника особенно пригодится при уборке камыша и другой растительности в районе стадиона "Ростов- Арена" и всей левобережной зоны", - отметили в пресс- службе, добавив, что подобной техники в Ростовской области еще не было.

В Волгограде у стадиона "Волгоград Арена" будет разбита парковая зона, а на берегу Волги, в непосредственной близости от арены, оборудован новый городской пляж.

В Екатеринбурге в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года администрацией города разработана концепция по организации раздельного сбора и утилизации отходов. Организация раздельного сбора будет осуществляться на территориях трех тренировочных площадок - спорткомплексов "Калининец", "Урал", и "Химмаш", а также на территории фан-зоны - Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского и в радиусе 1,5 км вокруг "Екатеринбург-Арены".

Работы по благоустройству к чемпионату мира по футболу ведутся и в Пензе. И хотя город не будет принимать матчи, но здесь разместится тренировочная база одной из команд- участниц - стадион "Зенит". "Нам необходимо не только провести строительно-ремонтные работы на самом спортивном комплексе "Зенит", но и активно провести ремонт фасадов жилых домов и офисов, расположенных по пути следования к стадиону, привести в порядок ограждения и газоны на маршруте футболистов. Сроки поджимают, но мы должны успеть", - пояснил ТАСС мэр города Виктор Кувайцев.

Информационное сопровождение

Оформление Ростова-на-Дону будет осуществляться по двум направлениям. Первое - это создание общего праздничного облика города-организатора, а именно размещение символики ЧМ на декоративных объемно-пространственных элементах, малых архитектурных формах, на всех видах городского общественного транспорта, в витринах. Второе направление - это рекламно-информационное сопровождение мундиаля, которое включает размещение рекламных конструкций на территории города в соответствии с утвержденной схемой.

Что касается праздничного оформления Сочи к чемпионату мира по футболу, здесь будут размещены баннеры, установлены дополнительные цветочные клумбы, декоративно-световые консоли.

"Кричащих проблем в городе нет и не было. Наоборот, мы только улучшаем качество жизни гостей и жителей. Это, например, касается транспортного обеспечения. В рамках подготовки к ЧМ решаются вопросы, связанные с перевозкой пассажиров. Так, из краевого бюджета выделено свыше 320 млн рублей на приобретение транспорта", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.