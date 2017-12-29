Свищев: российские керлингисты прошли все необходимые проверки для участия в ОИ-2018

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Керлингисты сборной России прошли все необходимые проверки для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, списки с их именами уже поданы в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

В пятницу в отборочном турнире к Олимпиаде команда скипа Виктории Моисеевой обыграла команду Анны Сидоровой в матче до четырех побед со счетом 4-1 и получила возможность выступить на Олимпиаде в Южной Корее. В команде Моисеевой выступают Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

"Персональные приглашения пока никто не получил, но все наши спортсмены прошли необходимые проверки для допуска, списки поданы, - сообщил Свищев. - Поздравляю команду Моисеевой - девочки прошли долгий путь, хорошо выступали, стали чемпионками Европы и сегодня выиграли у признанных мастеров. Сейчас они на пике формы, и если сохранят ее, равно как и везение, молодой задор, если продолжат играть на одном дыхании - на Играх их может ждать удача".

Свищев пожелал команде Сидоровой не опускать руки: "Желаю керлингисткам скипа Сидоровой не опускать руки, сделать выводы и продолжать работу - впереди еще немало стартов".

Свищев отметил, что на олимпийском турнире в Пхенчхане должен царить дух керлинга. "Я очень надеюсь на то, что иностранные соперники не поддадутся международной истерии, что дух керлинга победит. А сейчас мы очень переживаем за наших колясочников - к ним пока претензий нет, но дискуссии о их допуске на Паралимпиаду идут до сих пор".

Помимо женской команды, на Олимпиаду в Пхёнчхане россияне отобрались в дабл-миксте. В составе команды выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Российские керлингисты выступит на Играх-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью "олимпийский атлет из России" в случае допуска МОК.