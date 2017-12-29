Эксперт: поражение в отборе к ОИ станет тяжелым ударом для керлингисток команды Сидоровой

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поражение команды керлингисток во главе со скипой Анной Сидоровой в национальном отборе к Олимпийским играм 2018 года станет для спортсменок тяжелым ударом, хотя данный результат был предсказуем. Такое мнение ТАСС высказала бывший президент Федерации керлинга России и главный тренер сборных команд страны до 2012 года Ольга Андрианова.

В пятницу в отборочном турнире к Играм-2018 команда скипа Виктории Моисеевой обыграла команду Сидоровой в матче до четырех побед со счетом 4-1 и получила возможность выступить на Играх в Южной Корее.

"Меня этот результат не удивил. Я много раз говорила, что иностранный тренер не сможет подготовить, он может выйти, помочь при ведении игры, но с командой нужно работать, заниматься техникой и тактикой. На исполкоме я говорила, что Светлана Яковлевна [Калалб] не справляется с командой, она просто выполняет функции менеджера, плюс в этом году команда начала бегать по клубам, но с ними никто не занимался. Они были в плохой форме, и на последнем совещании, где обсуждалась подготовка к Играм, я отметила, что нужно заниматься техникой", - сказала Андрианова.

"Конечно, Сидорова опытнее, она более грамотная, но сегодня ее команда ничего не выполнила технически. Сейчас видно, как команда Моисеевой грамотно подходила к этому отбору. Стоит отметить работу тренера Сергея Беланова, который отлично подготовил команду. Может, не везде я согласна с ними тактически, но вы видели, какие тонкие броски им удались", - добавила эксперт.

"Команду Сидоровой развалили и сломали, не знаю, смогут ли спортсменки восстановиться после этого, это для них очень тяжелый удар, - заявила Андрианова. - Я очень огорчена и мне обидно за них, но случилось то, что должно было случиться. Не понимаю, зачем они начали бегать в олимпийский год из школы олимпийского резерва и перестали работать над собой. Думаю, команда немного зарвалась и заблудилась в своих амбициях - не тренер, а они сами диктовали условия, и это ужасно".

"Команде Моисеевой будет очень сложно на Играх"

Оценивая шансы команды Моисеевой на олимпийском турнире, Андрианова отметила, что керлингистки должны приготовиться к более тяжелым соревнованиям.

"Олимпийские игры - это особые соревнования. Моисеевой будет там очень трудно, там другие команды и другой уровень подготовки. Но я уверена, что команда Виктории сможет выступить достойно, у нее очень хороший технический багаж, осталось поработать над тактикой. Я желаю, что им немного повезло, они попали в четверку, а там случиться может что угодно", - отметила собеседница агентства.

Помимо женской команды, на Олимпиаду в Пхёнчхане россияне отобрались в дабл-миксте. В составе команды выступают Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Российские керлингисты выступит на Играх-2018 под олимпийским флагом и в форме с надписью "олимпийский атлет из России" в случае допуска МОК.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.