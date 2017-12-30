Лыжник Устюгов установил рекорд по числу побед на этапах КМ среди россиян

ТАСС, 30 декабря. Сергей Устюгов установил рекорд по количеству побед, одержанных на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди российских спортсменов.

В субботу Устюгов одержал победу в спринте свободным стилем в первый день многодневной гонки "Тур де Ски", которая идет и в зачет Кубка мира. Этот успех стал для него 13-м на этапах КМ. По этому показателю Устюгов обошел Александра Легкова, на счету которого 12 побед.

25-летний Устюгов является действующим победителем "Тур де Ски", причем в ходе прошлогодней многодневки он выиграл шесть из семи этапов, что является абсолютным рекордом. Также он является двукратным чемпионом мира, трехкратным серебряным, а также бронзовым призером мировых первенств.