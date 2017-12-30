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Лыжник Устюгов установил рекорд по числу побед на этапах КМ среди россиян

Спорт
30 декабря, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

В субботу спортсмен одержал победу в спринте свободным стилем в первый день многодневной гонки "Тур де Ски"

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 30 декабря. Сергей Устюгов установил рекорд по количеству побед, одержанных на этапах Кубка мира по лыжным гонкам среди российских спортсменов.

В субботу Устюгов одержал победу в спринте свободным стилем в первый день многодневной гонки "Тур де Ски", которая идет и в зачет Кубка мира. Этот успех стал для него 13-м на этапах КМ. По этому показателю Устюгов обошел Александра Легкова, на счету которого 12 побед.

25-летний Устюгов является действующим победителем "Тур де Ски", причем в ходе прошлогодней многодневки он выиграл шесть из семи этапов, что является абсолютным рекордом. Также он является двукратным чемпионом мира, трехкратным серебряным, а также бронзовым призером мировых первенств.

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