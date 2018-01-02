Устюгов заявил, что продолжит сражаться за победу на "Тур де Ски"

ТАСС, 2 января. Российский лыжник Сергей Устюгов продолжит бороться за первое место на многодневке "Тур де Ски". Слова спортсмена приводит пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

В понедельник Устюгов занял второе место в гонке преследования на "Тур де Ски". Победителем гонки стал швейцарец Дарио Колонья, который возглавил общий зачет многодневки. Действующий победитель соревнований Устюгов занимает второе место (отставание 22,6 секунды), Александр Большунов - третье (+55,5).

"Я провел хорошую гонку, хотя надеялся на лучший результат. Старался держаться за Дарио, но затем он стал увеличивать отрыв, и я ничего не смог с этим поделать. Буду продолжать сражаться", - сказал Устюгов.

Большунов, занявший третье место в пасьюте, остался доволен собственным выступлением. "Я вполне удовлетворен сегодняшней гонкой, все получилось почти идеально. Я сохранял темп на протяжении практически всей дистанции, лишь последние три километра не совсем удались - я подустал, и преследователи почти настигли меня. Но счастлив, что смог финишировать третьим", - сказал российский спортсмен.

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 3 января в немецком Оберстдорфе, в этот день состоятся спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин. Завершится "Тур де Ски" 7 января.